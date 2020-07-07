YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Akademik Dergiler Bilimsel Yayıncılık seminerlerine Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Uzun damga vurdu

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Akademik Dergiler Bilimsel Yayıncılık seminerlerine Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Uzun damga vurdu

EDİRNE HABERLERİ  | 07.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 23-30 Haziran tarihleri arasında online olarak canlı yayınlanan “Yazarlık”, “Hakemlik”, “Editörlük” ve “Etik” seminerlerinde, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Akademik Dergiler Bilimsel Yayıncılık seminerlerine Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Uzun damga vurdu

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 23-30 Haziran tarihleri arasında online olarak canlı yayınlanan “Yazarlık”, “Hakemlik”, “Editörlük” ve “Etik” seminerlerinde, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun “Nasıl iyi bir editör olunur?” başlığında sunum yaparak, son gün düzenlenen “Etik” seminerinin de moderatörlüğünü gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Cem Uzun’un yönettiği ve TR-Dizin Komite üyeleri, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Canan Uzunoğlu, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Berna Arda ve Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ekber Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı “Etik” seminerinin süresi üç saati aşarken, katılımcıların araştırma ve yayın etiği konusundaki onlarca sorusuna cevap verildi.
Seminer sonunda kapanış konuşmasını da yapan Prof. Dr. Cem Uzun, yaklaşık 1 hafta içinde TÜBİTAK ULAKBİM TV’de (Youtube kanalı) bu seminerleri izleyenlerin sayısının 30 bine yaklaştığını ve büyük ilgi gördüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
İlgili seminerlere TÜBİTAK ULAKBİM TV’nin https://www.youtube.com/channel/UCcApq\_5VZaUzNsRyekWqwQA adresi üzerinden ulaşılabilir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Akademik Dergiler Bilimsel Yayıncılık seminerlerine Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Uzun damga vurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Edirne Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:40
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:58
Yatsı
22:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Emek Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Banguoğlu Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirne'de girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı

Edirne'de girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.