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TÜBİTAK ve TÜBA’dan Ödül Alan Öğretim Üyeleri Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

01.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri tevdi edilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyeleri Rektör Prof.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri tevdi edilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görülen ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş Rektör Çalış’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.
Rektör Çalış ziyarette yaptığı konuşmasında TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görülen akademisyenleri tebrik etti.
Bu yıl Erciyes Üniversitesi olarak en çok ödül alan ikinci üniversite olduklarını belirten Rektör Çalış, şunları kaydetti: “Erciyes Üniversitesi olarak 2 TÜBİTAK, 2’de TÜBA ödülü alarak büyük gurur duyduk. Sizler üniversitemizin gururu olarak bizleri gururlandırdınız. Bu yıl devlet üniversiteleri olarak en fazla ödül alan ikinci üniversiteyiz. Bu bizler için büyük bir gurur. Biz bir araştırma üniversitesiyiz. Erciyes Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olmasının tesadüf olmadığı ve gerçekten hak ettiğinin göstergelerinden birisi de budur. Geçen yıl iki ödül almıştık. Bu yıl ise dört ödülümüz var. Araştırma üniversitesi parametrelerinden biriside TÜBİTAK ve TÜBA ödülleri sayısı. Gerçekten 2020 verileri için sizlerin almış olduğu ödüller bizim için büyük katkı oldu. Her şeyden önemli olan ise bu ödüllerin manevi değeri. Bir bilim adamının, bir araştırmacının alabileceği en yüksek ödüllerden birisi Nobel Ödülü’dür. Ama onun öncesinde ülke geneline baktığımızda, en büyük ödüllerden birini almış bulunmaktasınız. Bizleri çok gururlandırdınız. Başarınızın devamını diliyoruz. Şahsım, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum.”
TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görülen öğretim üyeleri de Rektör Çalış’a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiler.
Rektör Çalış, ziyaretin sonunda öğretim üyelerine plaket ve çanta hediye etti.

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