- TÜBİTAK'ın Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençler teknolojinin birçok alanında üretim yapacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanan değil üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var." dedi.

Mandal, TÜBİTAK'ın, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavları kapsamında Tokat Ali Yücel ve Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak burada öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği uygulama esnasında öğrencilerin masalarını gezen ve onlarla sohbet eden Mandal, görevlilerden sınav hakkında bilgi aldı. Mandal salon dışında bekleyen öğrenci velileri ile de bir süre sohbet etti.

Mandal, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Deneyap'ın daha önce de yazılı sınavının gerçekleştiğini belirterek, "Öğrencilerimiz içeride depreme dayanaklı bina oluşturmaya çalışıyorlar. Sınavımız 18 ilimizde devam ediyor. Öğrencilerimizi 'teknoloji yıldızları' olarak ifade ediyoruz. Geleceğimizin teknoloji yıldızları... 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanan değil üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var." dedi.