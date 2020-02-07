YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru

TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru

VAN HABERLERİ  | 07.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Bu yıl düzenlenecek olan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Van bin 312 başvuru ile rekor kırdı.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen proje yarışmasına yine Van ili damga vurdu.

TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru

Bu yıl düzenlenecek olan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Van bin 312 başvuru ile rekor kırdı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen proje yarışmasına yine Van ili damga vurdu. Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin başkanlığında TÜBİTAK İl Ar-Ge Temsilcisi Serhat Aydın ve 13 İlçe TÜBİTAK temsilcilerinin katılımıyla İskele Öğretmenevinde TÜBİTAK değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bin 312 başvuru ile rekor kırarak, bu alanda kentin Türkiye 1.’si olduğunu, ayrıca TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programına okulların yüzde 97’den fazlasının başvuruda bulunarak bir Türkiye rekoruna daha imza attığını belirtti. Hasan Tevke, başta öğrenciler olmak üzere bu büyük başarıya katkı sunan öğretmenlere, ilçe temsilcilerine ve tüm idarecilere teşekkür etti. Tevke, gösterilen bu özveriyle aynı başarının TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışmasında da yakalayacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
Daha sonra söz alan TÜBİTAK İl Ar-Ge Temsilcisi Serhat Aydın, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması süreci hakkında bilgi verdi.
Toplantıda söz alan ilçe temsilcileri bu sürece verdiği desteklerden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye ve il Ar-Ge birimine teşekkürlerini ilettiler. Toplantı iyi dilek ve temennilerle son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Van Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:26
İkindi
15:15
Akşam
17:41
Yatsı
18:59

İlginizi Çekebilir

Van Spor FK teknik direktörü Taşkın; "Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten özür dileriz"

Van Spor FK teknik direktörü Taşkın; "Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten özür dileriz"

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Muradiye’de Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi

Muradiye’de Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.