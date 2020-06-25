TÜBİTAK’tan OMÜ’lü öğrenciye bölge sergisi daveti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Elif Karacakoyun, fen bilgisi eğitimi alanındaki inovatif (yenilikçi) projesiyle TÜBİTAK BİDEB organizasyonundaki Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge sergisine davet edildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) düzenlenen 2020 Yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda OMÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Elif Karacakoyun, iki değerlendirme aşamasını başarı ile geçerek bölge sergisi daveti aldı.

Yenilikçi ve özgün ders materyali tasarladı.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ergun’un danışmanlığını yaptığı “Bilime İşaret Fen Eğitim Portalı” adlı projede Elif Karacakoyun, fen öğretimiyle ilgili yenilikçi ve özgün ders materyali tasarladı. Eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelerin yarıştığı kategoride; eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler değerlendiriliyor. Aynı kategoride 2019 yılındaki Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması’nda yine üniversitesini finallerde temsil eden Elif Karacakoyun, "İşaretlerle Fenhika" adını taşıyan projesiyle bölge birinciliği almıştı. OMÜ’lü öğrenciyi başarısından dolayı kutlayan Eğitim Fakültesi akademisyenleri, TÜBİTAK BİDEB tarafından 17-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında açılacak bölge sergisinde OMÜ’yü temsil edecek Elif Karacakoyun’a başarılar diledi.

TÜBİTAK BİDEB, 4 gün sürecek Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi’ni aralarında İstanbul, Ankara, Erzurum ve Konya’nın olduğu 4 ilde eş zamanlı düzenlemeyi planlıyor.

Yarışmanın Türkiye finali ise 22-27 Eylül’de Milli Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’in ev sahipliğiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bünyesinde yapılacak.

