TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "Dünya Süt Günü" mesajı:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kovid-19 sürecinin, süt ürünleri grubunun stratejik temel gıda maddeleri olduğunu gösterdiğini belirterek, süt üretimi ve tüketiminin, sağlık ve eğitim gibi 'milli mesele' olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çelik, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, söz konusu günün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) aldığı karar uyarınca 19 yıldır kutlandığını hatırlattı.

Çelik, "Çobandan yetiştiriciye, dağıtıcıdan market reyon sorumlusuna, vatandaşa kadar tüm süreçte seferberlik ilan ederek üretim ve tüketim noktasında dünya liderliğini hedeflemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecinin; süt, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri grubunun stratejik temel gıda maddeleri olduğunu gösterdiğini kaydeden Çelik, süt üretimi ve tüketiminin sağlık ve eğitim sektörleri gibi "milli mesele" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sütün, insan sağlığı için besin değeri oldukça yüksek bir gıda maddesi olduğunu hatırlatan Çelik, şunları kaydetti: