TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "kadın çiftçilere pozitif ayrım" çağrısı:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de tarım sektöründe çalışanların yüzde 42'sinin kadınlar olduğunu belirterek, "Yetiştirici kadınlarımızın toplumdaki statüleri yükseltilmeli, sosyal güvencelerinde pozitif ayrımcılık sağlanmalı, finansa erişimleri kolaylaştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi sorumluluklar üstlenen kadınların, tarımsal faaliyetlerin birçoğunda da aktif görevlerle ekonomiye önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kadın çiftçilerin tarım sektörünün önemli yapı taşlarından biri olduğunu ve gece-gündüz demeden üretime omuz verdiğini vurgulayan Çelik, bunlara rağmen toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve kurallar nedeniyle kadınların bu emeklerinin resmi istatistiklerde yer almadığına dikkati çekti.

Çelik, kadın çiftçilerin kırsaldan kente göçün önlenmesinde büyük katkı sağladığına işaret ederek, büyük çoğunluğunu küçük aile işletmelerinin oluşturduğu Türkiye'de hala tarımda çalışanların yüzde 42'sinin kadın olduğunu aktardı.

Son yıllarda kentlere göç nedeniyle kırsalda yaş ortalamasının 55'e yükseldiği bilgisini veren Çelik, bu durumun üretimde sürdürülebilirliği zora soktuğunu bildirdi.

Çelik, bu nedenle tarımın sigortası olan küçük aile işletmelerine yönelik politikaların gözden geçirilmesi, üretime devam edebilmeleri için verilen desteklerin artırılması, kırsalın sosyoekonomik kalkınmasına yönelik projelerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bunların sağlanmasının, kadınların ve ailelerinin yaşamlarını devam ettirecek geçimini ve refahını sağlayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ekonomik sıkıntılar, kırsalın kalkınmasında önemli roller üstlenen kadınlarımızın hareket alanını kısıtlamaktadır. Buna eğitim düzeyinin ve toplumsal statünün düşüklüğü, örgütlenmenin sağlanamaması, mevcut örgütlerin idari mali açıdan güçlü olmaması, finansa ulaşımda yaşanan güçlükler ve sosyal güvencelerinin olmaması gibi yaşanan zorlukların eklenmesi kadınlarımızın sorunlarının fazlalaşmasına, yükünün ağırlaşmasına, emeklerinin karşılığını alamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle yetiştirici kadınlarımızın toplumdaki statüleri yükseltilmeli, sosyal güvencelerinde pozitif ayrımcılık sağlanmalı, finansa erişimleri kolaylaştırılmalıdır. Kırsaldan göçü önlemek için istihdam oluşturulmalı, kadınların üyesi olduğu örgütlerde, çalıştıkları konularda belirli kotalara ulaştıklarında teşvik için ek destekler verilmelidir."

