TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten destek ödemeleri açıklaması:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bayram öncesinde çiftçilerin hesaplarına aktarılan sürü büyütme ve yenileme desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Son zamanlarda oldukça artan girdi maliyetlerinden bunalan yetiştiricilerimiz için bu ödeme adeta bayram ikramiyesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, çiftçilerin hesaplarına aktarılan sürü büyütme ve yenileme desteğini değerlendirdi.

Kurban Bayramı öncesinde yetiştiricilere yapılan ödemenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvancılıkta hayvan başına 125 lira olan sürü büyütme ve yenileme destekleme ödemesi kapsamında toplam 345 milyon 101 bin 500 lira yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmıştır. Son zamanlarda oldukça artan girdi maliyetlerinden bunalan yetiştiricilerimiz için bu ödeme adeta bayram ikramiyesi olmuştur. Yetiştiricilerimiz bu ödemeyle bir nebze de olsa rahat bir nefes alacaklardır."

Çelik, küçükbaş hayvancılığın desteklemelerle önemli mesafeler kaydettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamına alındığı 2006'dan itibaren önemli gelişmeler kaydetti. Küçükbaş hayvan sayımız desteklemeler öncesi 31 milyonlardaydı bugün 60 milyonlar seviyesine ulaştı. Sürü büyütme ve yenileme desteği de hayvan sayımızın daha da artmasına vesile olan önemli bir destektir. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin devamı ve günümüz şartlarına göre artırılması önümüzdeki süreçte sektörümüzü daha güçlü konuma getirecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının sektörün gelişimine katkıda bulunduğunun altını çizen Çelik, destekleme ödemeleri dolayısıyla sektör adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Bakanlığın ilgili birimlerine teşekkür etti.

