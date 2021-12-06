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Tudor İtalya'da tarih yazıyor! İnanılmaz geri dönüş

06.12.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Venezia sahasında Hellas Verona'yı ağırladı. Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yürüten Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona 3-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanmayı başararak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Tudor İtalya'da tarih yazıyor! İnanılmaz geri dönüş

Ülkemizde bir dönem Galatasaray 'ın da teknik direktörlüğünü yürüten Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, Serie A'nın 16. haftasında Venezia'ya konuk oldu. Hellas Verona 3-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanmayı başararak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

İŞTE MAÇIN KIRILMA ANI

Ev sahibi ekip Venezia, 12. dakikada Ceccaroni, 19. dakikada Crnigoj ve Henry'nin golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Maçın 2. yarısında ise bambaşka bir hikaye vardı. 52. dakikada Henry'nin kendi kalesine attığı gol ile farkın 2'ye inmesinin ardından 62. dakikada Ceccaroni'nin kırmızı kart ile oyun dışı kalması maçın kırılma anlarından biri oldu.

  1. dakikada penaltıdan Caprari farkı 1'e indirdi. Golün ardından bsakısını artıran Hellas Verona'da sahneye Simeone çıktı. Simeone, 67. ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla birlikte Venezia 15 puanda kalırken, Hellas Verona puanını 23'e yükseltti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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