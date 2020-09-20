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TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, Yerköyspor futbol akademisini ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi Başkanı Osman Yozgat, Yerköyspor Futbol Akademisi bünyesinde futbol eğitimi alan minik futbolcuları ziyaret etti.

TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, Yerköyspor futbol akademisini ziyaret etti

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi Başkanı Osman Yozgat, Yerköyspor Futbol Akademisi bünyesinde futbol eğitimi alan minik futbolcuları ziyaret etti. Kendisi de Kayserispor’da forma giyen ve Kayserispor altyapı sorumluluğunu yapan Osman Yozgat minik futbolcularla samimi bir havada sohbet etti.
Geçmişteki tecrübelerini aktaran Yozgat minik futbolculara hem derslerine çalışmasını hem de futbol çalışmalarını disiplinli bir şekilde yürütmelerini söyledi. Ziyarette Osman Yozgat, minik futbolculara A Milli Futbol Takımın ilk giydiği formanın TÜAD tarafından hazırlanan replikasını hediye etti. Yerköyspor Altyapı Şube Sorumlusu Abdullah Necat Türkmenoğlu, ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkmenoğlu, “Osman Yozgat, Kayserispor’un ve Kayserimizin futbol adına en önemli değerlerinden birisidir. Kendileri bugün bizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Türk futbolunda altyapı sorunu üzerine Sayın Yozgat’ın çok ciddi çözüm önerilerinin olduğunu gördük. Bizlere de altyapı çalışmalarında altın değerinde bir takım önerileri tavsiyeleri oldu İnşallah bundan sonra Osman Yozgat hocamızla daha sık görüşeceğiz” dedi.

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