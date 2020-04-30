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TÜFAD’dan protokol üyelerine spor malzemesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Gazi Çağır ve Genel Sekreter Mehmet Güneş Adıyaman’ın protokol üyelerine spor malzemesi dağıttı.Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Gazi Çağır ve Genel Sekreter Mehmet Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret ederek Korona virüs dolayısıyla ‘Evde kal, hareketsiz kalma’ projesi kapsamında evde spor yapabilmesini sağlamak amacıyla spor malzemelerinden oluşan spor paketi takdim etti.TÜFAD heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Korona virüs nedeniyle evde geçirilen günler, hareketsizliği, uzun süreli hareketsizlik ise kilo artışı, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda sorunu beraberinde getirebiliyor.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Gazi Çağır ve Genel Sekreter Mehmet Güneş Adıyaman’ın protokol üyelerine spor malzemesi dağıttı.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Gazi Çağır ve Genel Sekreter Mehmet Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret ederek Korona virüs dolayısıyla ‘Evde kal, hareketsiz kalma’ projesi kapsamında evde spor yapabilmesini sağlamak amacıyla spor malzemelerinden oluşan spor paketi takdim etti.
TÜFAD heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Korona virüs nedeniyle evde geçirilen günler, hareketsizliği, uzun süreli hareketsizlik ise kilo artışı, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda sorunu beraberinde getirebiliyor. Bütün bu olumsuzlukların yaşanmaması için atılacak en önemli adım evde bağışıklık sistemini güçlendirecek egzersizler yapmaktır. Bu amaçla hem farkındalık hem de insanlar da spor bilincini oluşturmak amacıyla üyelerine ve bizlere de evde spor yapabilmesini sağlamak amacıyla spor malzemelerinden oluşan bir set takdim eden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adıyaman Şubesi yöneticilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
TÜFAD Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Gazi Çağır ve Genel Sekreter Mehmet Güneş, daha sonra Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek kendilerine spor paketi verdi.

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