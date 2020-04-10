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Tufanbeyli belediye Başkanı Ergü’den polislere dezenfekte ve maskeli kutlama

ADANA HABERLERİ  | 10.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. Yıl dönümü nedeni ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı. Ergü, polis teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kırmızı kurdele yaptığı eldiven-maske ve dezenfekte malzemeleri hediye etti.
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümü kapsamında İlçe Emniyet Amirliğinde polislerin haftasını kutladı. İlçe Emniyet Amiri Cengiz Öztürk’e Tufanbeyli ilçesinin huzuru ve sağlığı için her zaman gösterdikleri çabalardan dolayı müteşekkir olduklarını kaydeden Başkan Remzi Ergü “ Şu günlerde mücadele verdiğimiz koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe emniyet amirimiz Cengiz Öztürk’e günümüz koşullarında ve mücadeleyi anlatan bir kutlama oldu. Polislerimizin sağlıkla ve virüse karşı korunmaları için eldiven, maske ve dezenfekte malzemeleri hediye ettik. Koronavirüsle mücadele kapsamında durmadan özenle çalışan emniyet personellerine çok teşekkür ediyor, kahraman Türk polislerimizin 175. Yıl dönümünü kutluyorum” dedi.
Ziyaretin ardından Başkan Ergü ilçedeki Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin denetimleri yaparak esnaflara maske dağıtımı denetledi.

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