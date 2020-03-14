Tufanbeyli Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Tufanbeyli Belediyesi, koronavirüsü tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, vatandaşın toplu kullanım gösterdiği tüm alanda koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde ilaçlama yapılması için talimat verdi. İlçede cami, kahvehaneler, bankalar olmak üzere bir çok alanda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Tufanbeyli Belediyesi olarak ilçede toplu kullanım alanları başta olmak üzere Koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Başkan Remzi Ergü, “ilçe merkezinde bulunan camilerimizde, kahvehaneler,kütüphane,banka, belediye spor salonu, internet kafe, gibi insanlarımızın yoğun kullanım alanlarından başlayarak dezenfekte çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Halkımızdan ricamız paniğe kapılmadan, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları ve yönlendirmelerini dikkate alarak hareket etmeleridir.Çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir ” dedi.

