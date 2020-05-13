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Tufanbeyli Belediyesinin 5 milyonluk araç filosu

ADANA HABERLERİ  | 13.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 5 milyonluk liralık araç filosuna sahip olduklarını söyledi.Başkan Ergü, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana gerek belediye bütçesinden, gerekse bakanlık hibeleriyle Tufanbeyli’ye, belediye tarihinde görülmediği kadar araç gereç, iş makinesi kazandırdıklarını belirterek, "Bu araç ve iş makinelerinin toplam değeri yaklaşık 5 milyon TL dir.

Tufanbeyli Belediyesinin 5 milyonluk araç filosu

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 5 milyonluk liralık araç filosuna sahip olduklarını söyledi.
Başkan Ergü, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana gerek belediye bütçesinden, gerekse bakanlık hibeleriyle Tufanbeyli’ye, belediye tarihinde görülmediği kadar araç gereç, iş makinesi kazandırdıklarını belirterek, "Bu araç ve iş makinelerinin toplam değeri yaklaşık 5 milyon TL dir. İlçemizde arazi şartları ve hizmet kalitesi baz alınarak 3 adet lastikli kepçe, 1 adet paletli beko (exkavatör), 3 adet 14 tonluk çöp aracı, 3 adet 8 tonluk çöp aracı, 1 adet 14 tonluk su arazözü (tanker), 1 adet büyük boy vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet Unimog arazör ve 2 adet kamyon olmak üzere 15 araç ilçemizde vatandaşın hizmetine kazandırıldı” dedi.
2014 - 2015 yıllarında alınan toplam değeri 220 bin TL olan 4 adet aracın, görülen lüzum üzerine, işletme maliyetlerinin fazla olması, belediyenin aşırı haciz ve icra takibine maruz kalması, kurumdan giden işçi alacakları, çeşitli müteahhit alacakları nedeniyle açılan davalarda icra takip ve dava masraflarının kuruma maddi külfet getirmesi nedenleriyle, kamu malını koruma amacıyla 2017 yılında alınan encümen kararıyla açık ihale suretiyle, tamamen yasalara uygun olarak alıcı firmaya satıldı. Belediyeler yasalara uygun olarak araç almaya da araç satmaya da yetkilidir. Satış bedeli usulüne uygun olarak süresinde belediye hesabına yatırılmış, satılan bu araçlar satış tarihinden sonra asla tekrar kiralanmamıştır. Satılan araçların bakım ve tamirat masraflarının belediyemizce karşılandığına dair kurum kayıtlarında hiçbir bilgi belgeye rastlanmamıştır. Böyle bir harcama da asla yapılmamıştır. Resmi kayıtlara dayalı işbu açıklamayı bilgi amacıyla saygıyla kamu oyunun bilgisine sunuyoruz” diye konuştu.

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