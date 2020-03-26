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Tufanbeyli ilçesinde her mahalle dezenfekte ediliyor

ADANA HABERLERİ  | 26.03.2020 16:27 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde belediye ekipleri, mahalle ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Belediyesi mahallerde Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde belediye ekipleri, mahalle ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Belediyesi mahallerde Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklar köpüklü sabunlu sularla yıkanarak dezenfekte edilirken kamu kurum ve halkın kullandığı tüm ortak alanlar dezenfekte ediliyor. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, denetimleri bizzat yerinde tek tek takip ettiğini ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini belirterek, “Periyodik olarak yapmakta olduğumuz dezenfekte çalışmalarında devlet hastanesi, hükümet konağı, sağlık ocağı ve ilçe merkezi caddelerinde devam ediyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda İlçemizde halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak titizlikle sürdürüyoruz, 65 yaş ile üstü ayrıca kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evde kalmalarını önemle rica ediyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah’tan. Biz çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz. Evden çıkmayan vatandaşlarımız için devletimizin tüm birimleri hizmet vermekte talepler karşılanmaktadır" dedi.

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Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
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