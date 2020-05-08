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Tufanbeyli Kaymakamı vatandaşa verdiği sözü tuttu

ADANA HABERLERİ  | 08.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde ölümlü kazalara neden olan ilçe merkezindeki Toprakpınarı (Gözün Köprüsü) mevkisindeki yolun korkulukları, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer sevgilinin girişimi ile Karayolları tarafından yapıldı.Kaymakam Ömer Sevgili, taziye evinde aileye verdiği sözü tutarak Toprakpınarı mevkiindeki korkulukları yaptırdı.Kaymakam Sevgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gözün köprüsünde kaza yaparak hayatını kaybeden bir vatandaşımızın taziyesinde kaza yerindeki korkulukların yapılması konusunda cenaze yakınlarına söz vermiştik.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde ölümlü kazalara neden olan ilçe merkezindeki Toprakpınarı (Gözün Köprüsü) mevkisindeki yolun korkulukları, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer sevgilinin girişimi ile Karayolları tarafından yapıldı.
Kaymakam Ömer Sevgili, taziye evinde aileye verdiği sözü tutarak Toprakpınarı mevkiindeki korkulukları yaptırdı.
Kaymakam Sevgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gözün köprüsünde kaza yaparak hayatını kaybeden bir vatandaşımızın taziyesinde kaza yerindeki korkulukların yapılması konusunda cenaze yakınlarına söz vermiştik. Bugün Karayolları ekipleri ilçemize gelerek söz konusu korkulukları yaptı. Karayolları yetkililerine teşekkür ederim. Köprüde kaza yaparak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca salgın hastalıkla mücadelemiz sırasında kamu hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.

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Arıkan Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
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