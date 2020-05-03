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Tufanbeyli’de 30 günlük karantina yarın bitiyor

ADANA HABERLERİ  | 03.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 30 günlük karantina süresi yarın bitiyor.Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun aldığı kararla Tufanbeyli ilçesinin 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren 30 gün karantinaya alındığını hatırlatarak, "Bu 30 günlük karantina sürecinin ilçemize katkısı; aniden ilçemizde ortaya çıkan ve hızla ilerleyen Covid-19’un hızı kesilerek kontrol altına alınmasıdır.

Tufanbeyli’de 30 günlük karantina yarın bitiyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 30 günlük karantina süresi yarın bitiyor.
Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun aldığı kararla Tufanbeyli ilçesinin 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren 30 gün karantinaya alındığını hatırlatarak, "Bu 30 günlük karantina sürecinin ilçemize katkısı; aniden ilçemizde ortaya çıkan ve hızla ilerleyen Covid-19’un hızı kesilerek kontrol altına alınmasıdır. Böylece ilçemizde karşılaşılabilecek büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 4 Mayıs’tan itibaren ilçemizdeki karantina uygulaması kalkacak olup bu da ilçemizde virüsün bittiği anlamına gelmemektedir. Özellikle şunu ifade etmek isterim; kış aylarında Adana merkezde kalıp yazın Tufanbeyli’ye gelen hemşehrilerimin bir müddet daha yerlerinde kalmalarını rica ediyorum. 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Bu vatandaşlarımızın Adana merkeze veya Tufanbeyli’ye seyahat etmesi yasaktır. Kolluk kuvvetlerimizin bunları tespiti sonucunda idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında, şehirlerarası seyahat, e-devlet üzerinden seyahat izin belgesini aldıktan sonra seyahat edilmesi uygulaması devam etmektedir” dedi.
Kaymakam Sevgili açıklamasında daha sonra şunları kaydetti:
"Ailemle birlikte bende sizinle kurallara uyarak ilçede 30 gün karantina sürecinde kaldım. Tüm hemşehrilerime kurallara uydukları için ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonraki karantinasız süreçte de zorunlu olmadıkça seyahat etmeyeceğinizi, sosyal mesafe kurallarına uyacağınızı, maskesiz dışarı çıkmayacağınızı biliyorum. Karantina sürecinde ilçemiz için desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Mahmut Demirtaş olmak üzere kamu ve özel kurum temsilcilerine, yöneticilerine ilçem adına teşekkür ederim.”

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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

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Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
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