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Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

ADANA HABERLERİ  | 24.05.2020 10:28 | Son Güncelleme

Adana’ın Tufanbeyli ilçesinde yöre halkının yöresel lezzeti olan ve bayramlarda misafirlere ikram edilen kömbe için kadınlar taş ocakta mesai yaptı.Tufanbeyli mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan kömbe bayramlarda geleneksel olarak sofralara yerini alıyor.

Adana’ın Tufanbeyli ilçesinde yöre halkının yöresel lezzeti olan ve bayramlarda misafirlere ikram edilen kömbe için kadınlar taş ocakta mesai yaptı.
Tufanbeyli mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan kömbe bayramlarda geleneksel olarak sofralara yerini alıyor. Ev hanımlarının bin bir emekle yaptığı bayram kömbesi, sadece Adana, Hatay, Osmaniye yaygın olarak ikram ediliyor.
Kömbe geleneğini yıllardır sürdüren Tufanbeylili kadınlar sabah saatlerinde bir araya gelerek bu geleneksel lezzeti hazırlamak için bin bir emek harcıyor. Yöresel lezzetin devam ettirilmesine katkı sağlayan ev hanımları, hamurun hazırlanması, şekil verilmesi ve pişirilmesi aşamalarında imece usulü çalışıyor.
Eskiden savaş dönemlerinde kömbenin cephanede askerlere yapıldığını anlatan Kayarcık Mahallesi sakinlerinden Fatma Kargaoğlu, "Bayram kömbesinin en büyük özelliği uzun süre bozulmamasıdır. Bu eşsiz lezzeti Tufanbeyliler çok fazla yapar. Bazı çevre illerde de bilinir. Eskiden savaş dönemlerinde cephede askerlere yapılırdı. Hem doyurucu, hem de hamuru ve içine katılan malzemeden dolayı uzun süre bozulmadan kalabiliyor.’ şeklinde konuştu.
Bayram kömbesi yapmanın kendilerine ayrı bir neşe kattığını söyleyen Nurcan Yıldırımcan ise, ‘‘Annemizden kaldı, bize bu kömbe yapma işi. Gelenek devam etsin, bozulmasın diye sabah erken saatlerde kolları sıvayıp oturduk hamur başına. Bu lezzeti bayramda evlerimize gelen konuklara ikram edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Atalı Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
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