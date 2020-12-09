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Tufanbeyli’de kıraathanecilere destek

ADANA HABERLERİ  | 09.12.2020 13:06 | Son Güncelleme

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kepenk kapatmak zorunda kalan 32 kıraathane sahibine destek ayni ve nakdi destek vereceklerini açıkladı.Başkan Ergü, yaptığı açıklamada, devlet millet olarak zor günlerde hep birlikte olduklarını ifade ederek, "Esnafımız salgınla mücadele ederken çok büyük fedakarlık gösteriyor ve bu kara günlerin bitmesi için gün sayıyor.

Tufanbeyli’de kıraathanecilere destek

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kepenk kapatmak zorunda kalan 32 kıraathane sahibine destek ayni ve nakdi destek vereceklerini açıkladı.
Başkan Ergü, yaptığı açıklamada, devlet millet olarak zor günlerde hep birlikte olduklarını ifade ederek, "Esnafımız salgınla mücadele ederken çok büyük fedakarlık gösteriyor ve bu kara günlerin bitmesi için gün sayıyor. Bu süreçte kepenk kapatan ve aylardır iş yerini açamayan kıraathane sahiplerimiz var. İlçemizde 32 kıraathane sahibi kepek kapattı. Bizde Tufanbeyli Belediyesi olarak ilçemiz esnafına destek olmak için bu çalışmayı yaptık. İnşallah bir an evvel bu salgından tedbirlere uyarak bu kara günleri de geride bırakırız” dedi.

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