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Tufanbeyli’de maske dağıtımına başlandı

ADANA HABERLERİ  | 07.04.2020 15:53 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımına başladı.Karantina alınan Tufanbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri sürerken belediye, ilçede tüm esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması için için çalışmalara başladı.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımına başladı.
Karantina alınan Tufanbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri sürerken belediye, ilçede tüm esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması için için çalışmalara başladı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’nün talimatıyla zabıta ekipleri ilçede esnaf ve zorunluluk gereği dışarı çıkan vatandaşlara maske dağıtıldı.
Korona virüsle mücadele kapsamında maske dağıtımının süreceğini belirten Başkan Ergü, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmamasını istedi.

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