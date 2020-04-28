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Tufanbeyli’de maske ve eldiven için atık kutusu

ADANA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Adana’nın korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina altına alınan Tufanbeyli ilçesinde, maske ve eldiven gibi tıbbı atıklar için çöp kutuları yerleştirildi.Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, salgın döneminde denetim ve vatandaşa hizmet konusunda belediye ekipleriyleseferber olduklarını belirterek, tek kullanımlık eldiven ve maskeler için tıbbi atık çöp kovalarını da merkezi yerlere yerleştirdiklerini söyledi.İlçede virüsün yayılmamasını engellemek ve Tufanbeyli’nin sağlıklı günlerine geri dönmesi için özveriyle çalıştıklarını ifade edenBaşkan Ergü, "İlçemizde resmi kurumlara, cadde boylarına, şehrin işlek meydanlarına tıbbi atık kovaları yerleştirdik.

Adana’nın korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina altına alınan Tufanbeyli ilçesinde, maske ve eldiven gibi tıbbı atıklar için çöp kutuları yerleştirildi.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, salgın döneminde denetim ve vatandaşa hizmet konusunda belediye ekipleriyle
seferber olduklarını belirterek, tek kullanımlık eldiven ve maskeler için tıbbi atık çöp kovalarını da merkezi yerlere yerleştirdiklerini söyledi.
İlçede virüsün yayılmamasını engellemek ve Tufanbeyli’nin sağlıklı günlerine geri dönmesi için özveriyle çalıştıklarını ifade eden
Başkan Ergü, "İlçemizde resmi kurumlara, cadde boylarına, şehrin işlek meydanlarına tıbbi atık kovaları yerleştirdik. Ayrı bir ekip tarafından toplanarak usulüne göre imha edilecek. Bu bertaraf kutularını kullanma konusunda lütfen hassasiyet göstererek, Maske ve eldiven atıklarınızı bu özel kovalara bırakmanızı önemle rica ediyoruz” dedi.

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Seyhan
Fehiman Eczanesi
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