YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Tufanbeyli’de öğrenciler kızak üretiyor

Tufanbeyli’de öğrenciler kızak üretiyor

21.02.2021 13:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tufanbeyli’de öğrenciler kızak üretiyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, kaymakamlığının destekleri ile meslek lisesi öğrencileri kızak üretiyor.Tufanbeyli Kaymakam Abdullah Sarı’nın koordine ve teşvikleriyle, milli eğitim müdürlüğünce uygulamaya geçen Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri kızak üretmeye başladı.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, kaymakamlığının destekleri ile meslek lisesi öğrencileri kızak üretiyor.
Tufanbeyli Kaymakam Abdullah Sarı’nın koordine ve teşvikleriyle, milli eğitim müdürlüğünce uygulamaya geçen Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri kızak üretmeye başladı. Kışın metrelerce karla kaplanan ilçede büyük küçük demeden kızaklarla kar keyfi yaşayacak.
Kaymakam Sarı kızak üreten öğrencilerin çalışmalarını yerinde incelerken, “Amacımız, okullarımızı topluma daha faydalı eğitim kurumlarına dönüştürmektir. Kızaklar ise öğrencilerimize ücretsiz dağıtılacak” dedi.

Tufanbeyli’de öğrenciler kızak üretiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:13
Öğle
12:57
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Aladağ Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

İpek’in hayali gerçek oldu

İpek’in hayali gerçek oldu

Vefalı doktor 27 yıl önce okuduğu okulun öğrencilerini unutmadı

Vefalı doktor 27 yıl önce okuduğu okulun öğrencilerini unutmadı

Adana'da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi

Adana'da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.