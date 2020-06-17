YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Tufanbeyli’de okullar dezenfekte edildi

Tufanbeyli’de okullar dezenfekte edildi

ADANA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav öncesi Tufanbeyli Belediyesi ilçede 9 okulda 10 kişilik dezenfekte ekibi ile birlikte sınava girilecek okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede 286 öğrencinin sınava gireceğini belirterek, "Belediye ekiplerimiz, sınava girecek öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınav geçirmeleri için insan sağlığına zarar vermeyen dezenfekte ilaçları ile sınıfların, okullarının tüm kullanım alanlarını özenle dezenfekte etti.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav öncesi Tufanbeyli Belediyesi ilçede 9 okulda 10 kişilik dezenfekte ekibi ile birlikte sınava girilecek okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede 286 öğrencinin sınava gireceğini belirterek, "Belediye ekiplerimiz, sınava girecek öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınav geçirmeleri için insan sağlığına zarar vermeyen dezenfekte ilaçları ile sınıfların, okullarının tüm kullanım alanlarını özenle dezenfekte etti. Ayrıca ilçede kullanım alanı yoğun olan alanlarda dezenfekte çalışması yapılmaya devam ediyor. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı! Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı!
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Adana Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.