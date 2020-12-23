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Tufanbeyli’de pandemiden etkilenenlere para yardımı

ADANA HABERLERİ  | 23.12.2020 09:27 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili, pandemiden etkilenen esnafa, pazarcıya ve servis sürücülerine ayda bin lira, işçilere 800 lira destek verileceğini söyledi.Sevgili, pandemi süreci kapsamında getirilen kısıtlamalar kapsamında doğrudan etkilenen ve belli bir ekonomik düzeyin altında geliri olan vatandaşların zor durumda kalmaması için her ay destek vereceklerini ifade etti.

Tufanbeyli’de pandemiden etkilenenlere para yardımı

Adana’nın Tufanbeyli ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili, pandemiden etkilenen esnafa, pazarcıya ve servis sürücülerine ayda bin lira, işçilere 800 lira destek verileceğini söyledi.
Sevgili, pandemi süreci kapsamında getirilen kısıtlamalar kapsamında doğrudan etkilenen ve belli bir ekonomik düzeyin altında geliri olan vatandaşların zor durumda kalmaması için her ay destek vereceklerini ifade etti. Sevgili, bu kapsamda yardımların şöyle olacağını duyurdu:
“İşyeri kapanan kahvehane, kafe, bilardo salonu, internet kafe gibi işyeri sahiplerine, okullarımıza ara verilmesi sebebiyle okul servis şoförlerine, işyeri olmayıp daha önce İlçe merkezindeki pazarda araçlarıyla seyyar olarak satış yapan satıcılarımıza biner lira, lokantalarımıza yönelik kısıtlama kapsamında işlerini kaybeden veya ücretinde azalma meydana gelen çalışanlara 400 veya 800’er lira destek verilecek.”
Kaymakam Sevgili ayrıca gözden kaçan kişi ve kişiler olması halinde mutlaka kaymakamlığa ulaşmalarını istedi. Sevgili bu dönemde herkesin yardımına koşacaklarını söyledi.

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