Tufanbeyli’de sağanak sele neden oldu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde dün gece sağanak sel baskınlarına neden oldu.

İlçeye bağlı, Çatalçam Mahallesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel baskını zarara yol açtı. Belediye Başkanı Remzi Ergü yerinde incelememe yaparak vatandaşın yaralarını birlikte saracaklarını söyledi. Başkan Ergü, "Mahallemizde bugün yağan şiddetli yağmur sonucunda meydana gelen sel baskınında oluşan hasarları yerinde inceledik. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çatalçam Mahallemizin yüksek dağlarına yağan ani sağanak yağış nedeniyle oluşan selden zarar gören bahçe ve evleri inceledik. Şükür maddi hasarlar dışında herhangi bir can ve mal kaybı yok. Mağduriyetlerin giderilmesi ve bir daha aynı baskınların olmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağız. ASKİ’nin yağmur giderlerini ve tahliye kanallarını acilen elden geçirmesi gerekli. Durumu raporlayıp ilgili birimlere ileteceğiz ve takipçisi olacağız. Büyük geçmiş olsun. Allah daha beterinden saklasın” dedi.

Başkan Ergü, gereken çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

