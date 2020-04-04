YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Tufanbeyli’de Zabıta, vatandaşları dezenfektan ile karşıladı

Tufanbeyli’de Zabıta, vatandaşları dezenfektan ile karşıladı

ADANA HABERLERİ  | 04.04.2020 08:53 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Korona virüs tedbirleri artarak sürüyor.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Korona virüs tedbirleri artarak sürüyor. Belediye zabıta ekipleri, ilçedeki pazar yerlerinin giriş çıkışlarında kontrol noktası kurarak gelen vatandaşlara el dezenfektanı sıktı, sosyal mesafe kurallarına uymasını sağladı.
Tufanbeyli Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların virüsten etkilenmemesi için belediye ekipleri seferber oldu. İlçede her gün düzenli olarak dezenfektan çalışmaları sürerken esnaf denetimleri de sıkı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Öte yandan ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri, pazar yerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için giriş çıkışlarına kontrol noktası kurarak alışverişine gelen vatandaşları el dezenfektanı ile karşıladı.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede alınan korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları aktararak vatandaşlarımızın sağlığı için ilçemizde adeta devlet, vatandaş ve belediyemiz seferber olmuştur” dedi.
Başkan Ergü, "İlçemizde her gün denetimlerimiz dezenfekte çalışmalarımız, evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için tüm gün büyük bir çalışma azmi gösteriliyor. Vatandaşlarımız evde kal çağrılarını dikkate alarak evde kalıyor. Bizler de Tufanbeyli Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlığı için ilçe kaymakamımız ile birlikte koordineli bir şekilde seferber olduk. İlçemizde kurulan pazarda pazarcı esnafımızda büyük özveri gösterdi ve sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamış oldu. Pazar yeri girişe koyduğumuz zabıta ekiplerimiz Pazar giriş çıkışlarda vatandaşları el dezenfektanı ile karşıladı. Sosyal mesafe korunuyor. Tufanbeyli ilçemizde tüm tedbirleri el birliği ile uygulayarak vatandaşımızın sağlığı için mesai kavramı olmadan tüm tedbirleri uygulayarak çalışıyoruz” diye konuştu.
Öte yandan ilçede trafik ışıkları evde kal çağrıları ile farkındalık oluşturuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:47
İkindi
16:21
Akşam
19:10
Yatsı
20:27

İlginizi Çekebilir

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.