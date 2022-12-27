YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

27.12.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemek isteyen kişi kazara kendisini vurarak yaralandı.

Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Binevler Mevkiinde ikamet eden Erdal P. (30), gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemeye başladı. Temizlik esnasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Erdal P.’nin ayak ve bacağına isabet etti.

Kazara kendisini vuran Erdal P.’nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdal P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erdal P.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında ciddi yaralanmanın olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındıAdıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı
İstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kameradaİstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kamerada
Ağrı'da gönüllüler yaşlıların evini temizleyip yemek yaptıAğrı'da gönüllüler yaşlıların evini temizleyip yemek yaptı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Aralık Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:33
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:43

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Salı

Zeynep Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Besni
Akel Eczanesi
Kahta
Bayram Eczanesi
Sincik
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.