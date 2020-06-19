YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Tüfek bulunduracak çiftçilere duyuru

Tüfek bulunduracak çiftçilere duyuru

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kırklareli Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarlalarda son zamanlarda yabani hayvanlar, özellikle domuz nedeniyle oluşan oluşan zararlara karşı tarla, bağ ve bahçelerinde ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfek bulunduracak çiftçilerin ceza almaması için müdürlüğe başvurması gerektiğini açıkladı.Kırklareli’nde domuz ve yabani hayvan kaynaklı mahsullere verilen zararın artması üzerine çiftçiler kendi önlemlerini almaya başladı.

Tüfek bulunduracak çiftçilere duyuru

Kırklareli Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarlalarda son zamanlarda yabani hayvanlar, özellikle domuz nedeniyle oluşan oluşan zararlara karşı tarla, bağ ve bahçelerinde ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfek bulunduracak çiftçilerin ceza almaması için müdürlüğe başvurması gerektiğini açıkladı.
Kırklareli’nde domuz ve yabani hayvan kaynaklı mahsullere verilen zararın artması üzerine çiftçiler kendi önlemlerini almaya başladı. Çiftçilerin bu süreçte ruhsatlı silahlarıyla cezalı duruma düşmemesi için Kırklareli DKMP açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ürünlerimizin oluştuğu bu zamanlarda tarlalarımızda maalesef yabani hayvanlar, özellikle domuz zararları oluşmaya başlamıştır. Ürünlerini ve kendilerini korumak amacıyla tarla, bağ ve bahçelerinde ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracak çiftçilerimiz cezalı duruma düşmemek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne başvurarak ruhsatlı tüfekleri ile koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi alabilirler.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:29
Öğle
13:18
İkindi
17:19
Akşam
20:56
Yatsı
22:50

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Sema Eczanesi
Merkez
Şafak Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Nilay Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sarımsak üreticinin yüzünü güldürdü

Sarımsak üreticinin yüzünü güldürdü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.