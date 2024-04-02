Tüfekle kazara vurulan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Sinop’un Durağan ilçesi Gökırmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K.’nin (26) elindeki tüfek kazara ateş aldı. Bu sırada evde bulunan Yiğit Efe Karaman (11) vurularak ağır yaralandı. Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Yiğit Efe Karaman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

U.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





