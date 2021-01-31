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Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

31.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da 2 gün önce tüfekle iş yerinde vurularak yaralanan şahıs, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ’da 2 gün önce tüfekle iş yerinde vurularak yaralanan şahıs, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise yakalanarak tutuklandı.
Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kaportacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Hasan Emre K.(30) ve M.K arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonucunda M.K., pompalı tüfekle ateş ederek Hasan Emre K’yi vurdu.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gündür yoğun bakımda olan Yaralı, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüpheli M.K. ise kısa süre de polis tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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