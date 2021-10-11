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Tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen köpeğin sahibi şikayetçi oldu

11.10.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen köpeğin sahibi şikayetçi oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğü ileri sürüldü.

Alakeçi köyünde yaşayan Deniz Beceren, gazetecilere, hayvanlarını Dombaylar mevkisindeki merada otlattığı sırada birkaç el silah sesi duyduğunu söyledi.

Hayvanları ağıla götürdüğünü ifade eden Beceren, köpeğinin geri dönmemesi üzerine başına bir şey geldiğini düşünüp seslerin geldiği yöne gittiğini anlattı.

Kangal cinsi köpeğinin vurularak öldürüldüğünü gördüğünü dile getiren Beceren, jandarmaya giderek şüphelendiği kişiden şikayetçi olduğunu, ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürlüğüne bilgi verdiğini aktardı.

Konunun savcılığa intikal ettiğini belirten Beceren, "Olayın peşini bırakmayacağım. Hem hayvan hakları adına kötü bir olay hem de yetişmiş bir köpeğimi kaybettim." dedi.

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