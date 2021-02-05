Tüfekle yaralanan köpek tedavi altına alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Belediye Veteriner Müdürlüğü ekiplerince rutin kontrollerin yapıldığı bir devriye sırasında tüfekle yaralan bir köpek bulundu.

Hasta olan köpekleri toplamaya çıkan ekipler hasta olduğunu düşündükleri bir köpeği yakalayarak Veteriner hekim Aydın Bahtiyar’a ulaştırdı. Köpek muayene edildikten sonra sırt bölgesinde iki adet tüfek fişeği tespit edildi. Gerekli müdahale yapılarak köpeğin vücudundan fişekler çıkarıldı. Köpeğin yapılan incelemeler sonucunda ilçede kısırlaştırma yapılan ve Veteriner Müdürlüğünün takibindeki köpeklerden olmadığı, küpesiz ve yabancı bir köpek olduğu belirlendi.

Sungurlu Belediyesinden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Köpeği yakından tüfekle yaralayarak ilçemize getirip ölüme terk eden şahısları şiddetle kınıyoruz. ’Rabbim der ki; hayvanlar benim sessiz kullarımdır, şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar.’ Hz. Mevlana’nın sözünü hatırlatarak, bu sessiz, dilsiz sokak hayvanlarını ve tüm canlıları korumaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

