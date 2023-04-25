Tüfekli saldırıda bacağından yaralandı

Olay, Çarşamba ilçesi Kapalı Sebze-Meyve Pazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçenin Batıyakası’nda bulunan Kapalı Pazaryeri’nde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından M.G. isimli şahsa tüfekle ateş açıldı. Saçmaların hedefi olan M.G. bacağından yaralanarak yere yığıldı. Ateş açan şahıs, olay yerinden uzaklaşırken, M.G. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili şüphelinin yakalanması için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

