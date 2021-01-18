YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Tüfenkci’den FKA’ya ziyaret

Tüfenkci’den FKA’ya ziyaret

18.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkınma Ajansı’nı (FKA) ziyaret ederek Genel Sekreter Abdulvahap Yoğunlu ile 2020 yılı çalışmaları ve 2021’de hayata geçirilerek projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.Toplantı sonrası konuşan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya’nın sosyal ekonomisi ile ilgili 2020’de hayata geçirilen gelişim raporunu ele aldıklarını belirterek “2020 yılı ajansımız adına başarılı geçen bir yıl oldu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkınma Ajansı’nı (FKA) ziyaret ederek Genel Sekreter Abdulvahap Yoğunlu ile 2020 yılı çalışmaları ve 2021’de hayata geçirilerek projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.
Toplantı sonrası konuşan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya’nın sosyal ekonomisi ile ilgili 2020’de hayata geçirilen gelişim raporunu ele aldıklarını belirterek “2020 yılı ajansımız adına başarılı geçen bir yıl oldu. 2018 yılından itibaren ajansımız Malatya’da 76 proje ile toplam 59 milyonluk TL’lik bütçeye 47, 5 TL destek sağladı. 2010 yılından bugüne kadar 783 projeye 404 milyon TL kaynak sağladık. Bu kaynağın toplam yatırım bütçesi ise 680 milyon TL. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da ilimize önemli yatırımları var. Bu yatırımları ilimize kazandırmak için başta Fırat Kalkınma Ajansı olarak diğer kurumlarla birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Sayın Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’nin de ziyareti motive ediyor’’ ifadelerini kullandı.
AK MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezinin Malatya’da olmasının büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, “FKA, imalat sanayisi, turizmin kalkınması, yöresel ürünlerin ticarileşmesi ve kaynak verimliliği noktasında ilimizdeki ve bölgedeki yatırımcıları desteklemeye devam ediyorlar” dedi.
Malatya’nın 6. bölge teşviklerinden faydalandığını ifade eden Tüfenkci, “Bu kapsamda birçok yatırım hayata geçirildi. Lisanslı Deponun Malatya’ya yapılması noktasında FKA’nın hem fikri takibi hem de Bbakanlığımızın takibi bölgede ki yatırımcıları harekete geçirmesi TMO’nun da desteklemesi ile beraber kayısıdaki olumlu gelişmeyi görüyoruz. Özellikle kalkınma ajanslarımızın yatırımcıları yönlendirmesi çok önemli. Bu yatırımların kaynak verimliliğini arttırması bakımından ajansların bu görevini önemsiyoruz. Genel Sekreterimiz ile 2020 çalışmalarını ve 2021 yılında ise hangi çalışmaları yapacaklarını değerlendirerek istişare toplantısı yaptık. Ajansımızın turizmde yapmış olduğu destekleri önemsiyoruz. Genel Sekreterimize ve ekibine değerli sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

Malatya Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Beyza Nur Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Trafik polisleri hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Trafik polisleri hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Malatya’da yoğun kar mesaisi

Malatya’da yoğun kar mesaisi

Belediye personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

Belediye personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

Malatya’da sınava girecek gençlere kaygı semineri

Malatya’da sınava girecek gençlere kaygı semineri

AK Partili heyet yatırımları inceledi

AK Partili heyet yatırımları inceledi

AK Partili heyet yatırımları inceledi

AK Partili heyet yatırımları inceledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.