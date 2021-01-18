Tüfenkci’den FKA’ya ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkınma Ajansı’nı (FKA) ziyaret ederek Genel Sekreter Abdulvahap Yoğunlu ile 2020 yılı çalışmaları ve 2021’de hayata geçirilerek projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.

Toplantı sonrası konuşan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya’nın sosyal ekonomisi ile ilgili 2020’de hayata geçirilen gelişim raporunu ele aldıklarını belirterek “2020 yılı ajansımız adına başarılı geçen bir yıl oldu. 2018 yılından itibaren ajansımız Malatya’da 76 proje ile toplam 59 milyonluk TL’lik bütçeye 47, 5 TL destek sağladı. 2010 yılından bugüne kadar 783 projeye 404 milyon TL kaynak sağladık. Bu kaynağın toplam yatırım bütçesi ise 680 milyon TL. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da ilimize önemli yatırımları var. Bu yatırımları ilimize kazandırmak için başta Fırat Kalkınma Ajansı olarak diğer kurumlarla birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Sayın Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’nin de ziyareti motive ediyor’’ ifadelerini kullandı.

AK MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezinin Malatya’da olmasının büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, “FKA, imalat sanayisi, turizmin kalkınması, yöresel ürünlerin ticarileşmesi ve kaynak verimliliği noktasında ilimizdeki ve bölgedeki yatırımcıları desteklemeye devam ediyorlar” dedi.

Malatya’nın 6. bölge teşviklerinden faydalandığını ifade eden Tüfenkci, “Bu kapsamda birçok yatırım hayata geçirildi. Lisanslı Deponun Malatya’ya yapılması noktasında FKA’nın hem fikri takibi hem de Bbakanlığımızın takibi bölgede ki yatırımcıları harekete geçirmesi TMO’nun da desteklemesi ile beraber kayısıdaki olumlu gelişmeyi görüyoruz. Özellikle kalkınma ajanslarımızın yatırımcıları yönlendirmesi çok önemli. Bu yatırımların kaynak verimliliğini arttırması bakımından ajansların bu görevini önemsiyoruz. Genel Sekreterimiz ile 2020 çalışmalarını ve 2021 yılında ise hangi çalışmaları yapacaklarını değerlendirerek istişare toplantısı yaptık. Ajansımızın turizmde yapmış olduğu destekleri önemsiyoruz. Genel Sekreterimize ve ekibine değerli sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

