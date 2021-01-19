Tüfenkci’den trafiği rahatlatma vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci , trafiği rahatlatma adına çalışmalar yapıldığını belirterek, “Hanımınçiftliği bölgesine yapılacak olan viyadüğün de ihalesi yapıldı. İnşallah yer tespiti ile beraber oradaki en büyük sorunu da çözerek, şehrin trafiğini rahatlatacak bir alternatifi daha bölgemize kazandırmış olacağız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Toplantımıza iştirak eden başta Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ve Belediye Başkanımız Osman Güder olmak üzere siz değerli muhtarlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bizler Battalgazi’yi marka ilçeler arasına koymak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Siz muhtarlarımızla istişare ederek çözüm odaklı çalışmak için gayret ve çaba gösteriyoruz. Battalgazi ilçemizde yaşayan 304 bin vatandaşımızın sorunlarını kendimize sorun ediyor ve bu sorunların çözümü noktasında, gerek milletvekillerimiz gerekse Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerimiz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu dönem yıllarca parti teşkilatlarımızda çeşitli görevlerde bulunmuş, son olarak Battalgazi İlçe Başkanlığı görevini ifa etmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Battalgazi Belediye Başkanlığı’na seçilmiş Osman Başkanımız ve geçtiğimiz dönem Battalgazi Belediye Başkanlığı yapmış ve daha sonrasında yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmiş Selahattin Gürkan Başkanımızla birlikte elimiz daha da güçlenmiş bulunmakta. Bu vesile ile Battalgazi bölgemizi tanıyan, bilen ve Battalgazi sevdalısı olan başkanlarımızla birlikte ilçemizin sorunlarını çözüp, vatandaşlarımıza daha nezih bir yaşam alanı oluşturmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

“Pandemi sürecini iyi yönettik”

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Güder, bu süreci iyi yönettiklerini belirtti. Güder, “Belediye Başkanı olarak tüm muhtarlarımızla daima irtibat halindeyiz. Mahallelerimizin sorunlarını biliyor ve elimizden geldiğince bu sorunlara çözümler bulma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. 2020 yılında bir yandan depremler bir yandan pandemi süreci derken çok sıkıntılı bir süreci geride bıraktık. Battalgazi İlçemiz Malatya’nın esasına teşkil etmesinden dolayı 2020 Battalgazi Belediyesi’ni ciddi anlamda etkilemiş oldu. Şehir merkezimizin ilçemiz sınırları içerisinde bulunmasından dolayı yoğun bir nüfusa hitap etmek zorunda kaldık. Bu vatandaşlarımızın şehirde sevk ve idaresi bizler için çok da kolay olmadı açıkçası. Personelimizin en az yüzde 30’luk kısmının pandemi dolayısı ile rahatsızlıklar geçirmesinden ötürü elimizde kalan personellerimizle bu süreci zor da olsa idare ettik. Pandemi süreci boyunca 1 milyon üzerinde maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Zor durumda kalan vatandaşlarımıza gıda yardımları gerçekleştirdik. Elbette ki bu süreçte tek tük olumsuzluklar da olmuştur ama genel itibari ile vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yaptık ve şükürler olsun başarılı da olduk. Bizlere ulaşan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Yaklaşık 100 bin aileye çeşitli vasıtalarla dokunmuş olduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.