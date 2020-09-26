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Tüfenkci’den Türkiye 1’ncisi ekibe teşekkür

MALATYA HABERLERİ  | 26.09.2020 19:36 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Teknofest bünyesinde yapılan TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışmasında ‘Sabit Kanat Uçuşunda’ birinci olan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24-27 Eylül tarihlerinde Teknofest bünyesinde yapılan TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışmasına katıldı.

Tüfenkci’den Türkiye 1’ncisi ekibe teşekkür

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Teknofest bünyesinde yapılan TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışmasında ‘Sabit Kanat Uçuşunda’ birinci olan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.
Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24-27 Eylül tarihlerinde Teknofest bünyesinde yapılan TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışmasına katıldı. Okulun öğrencisi Ramazan Beytekin ve danışman öğretmenleri Mehmet Bozdağ ile Hakan Aras’tan oluşan ‘Ebabil’ takımı, Türkiye’nin en prestijli insansız hava araçları yarışmasına katılmaya hak kazanan 79 takım arasından ‘Sabit Kanat Uçuşunda’ Türkiye Birincisi oldu. Takım ayrıca, TUSAŞ özel ödülünü de alarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmanın ödülü, 27 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gaziantep’te takdim edilecek.
Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin elde ettiği başarıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Milletvekili Tüfenkci, elden edilen başarıyla ilgili “Yeşilyurt Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencimiz Ramazan Beytekin, öğretmenlerimiz Mehmet Bozdağ ile Hakan Aras’tan oluşan Ebabil takımı Teknofest 2020 TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması Sabit Kanat Uçuşu’nda Türkiye Birincisi oldu. Elde ettikleri başarıdan dolayı okulumuzu, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Merkez
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Merkez
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