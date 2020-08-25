YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Tuğamiral Gün Başkan Posbıyık’ı ziyaret etti

Tuğamiral Gün Başkan Posbıyık’ı ziyaret etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.08.2020 13:35 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Kdz.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a iade-i ziyarette bulundu.
Başkan Posbıyık, başkan yardımcıları ile birlikte Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün’ü belediye binası girişinde karşıladı. Başkan Posbıyık, Gün’e Kdz. Ereğli ve Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Halil Posbıyık, Tuğamiral Taner Gün’e Herkül heykeli takdim etti ve görevinde başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:45
Yatsı
21:12

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Ada Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Fırında porno filmli tacize 44 yıl hapis istemi
Fırında porno filmli tacize 44 yıl hapis istemi
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.