Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın oyuncusu değil

Galatasaray'ın devre arasında Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı takımda fazla süre alamadığını, forma bulduğu anlarda da şanssızlık yaşadığını söyledi.
24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Son zamanlarda, son dakikalarda oyuna girdim. Yorum yapması kolay değil, şanssız anlar yaşadım. Futbolda bu da var. Umarım daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
Oyuncunun sözleri sonrasında yorumlarda bulunan Tugay Kerimoğlu, "Jesse Sekidika, Galatasaray'ın oyuncusu değil. Maç kurtaramaz, süre aldığı bölümde etkinliği yok. Yanlış anlamasın ama doğru şeyleri de söylemem gerek" dedi.
Metin Tekin ise, "Galatasaray'ın şu döneminde oynayamıyorsa, bir daha oynaması kolay değil. Galatasaray'da şu dönemde bile aranan isim olmadı." yorumunu yaptı.
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