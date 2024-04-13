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Tuğba Ekinci Condom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 08:11
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci bu defa cesur dansıyla adından söz ettirdi. Condom şarkısını söylerken adeta kendinden geçen Ekinci'nin ilginç dansı sosyal medyada tepki çekti.

Tuğba Ekinci Condom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çekti

"O Şimdi Asker" şarkısıyla hafızalarımıza kazınan Tuğba Ekinci açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa cesur dansıyla dikkat çekti.

Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen Tuğba Ekinci bir gece kulübünde sahne aldı. Birbirinden enteresan kombinleri ve koreografileri ile adından söz ettiren Ekinci Condom şarkısını söylerken adeta kendinden geçti.

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TEPKİ YAĞDI

Ekinci'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; ''Cehaletin vücut bulmuş hali bu kadın'', ''Hiç utanması da yok'', ''Ne yapsın ses olmayınca'' gibi yorumlar yapıldı.

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Ekinci daha önce çıktığı bir programda; 'Genç kızlara sesleniyorum, toplu taşıma araçlarında kıyafetlerinize dikkat edin. Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir' demişti.

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'KADIN KUYRUK SALLAMAZSA...'

Bu açıklamaları tepki çeken Ekinci, 'Genç kızlarımızı korumak kollamak için konuşuyoruz' demiş ve 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' ifadelerini kullanmıştı.

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Tuğba Ekinci sosyal medya
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