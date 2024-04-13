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Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi! Yunus Emre ile Ogeday diskalifiye mi olacak?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 07:21
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanına Yunus Emre ile Ogeday arasındaki kavga damga vurdu. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar yayına verilmedi ama kavganın şiddeti görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Yunus Emre ile Ogeday diskalife olacak mı sorusunu akıllara geldi.

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi! Yunus Emre ile Ogeday diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'da düello sonrası ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı fragman yayınladı. Yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ile Ogeday'ın birbirine ağır ifadeler kullandığı görüldü.

Ogeday duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayınca Yunus Emre'ye saldırdı. İkiliye takım arkadaşları ve yapım ekibi engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ogeday ve Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etti.

all star kavga

O ANLAR YAYINLANMADI

Fiziksel temasın olduğu kavga sansürlenerek yayınlandı. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

kavga

Yumruk yumruğa kavganın yayınlanmasının ardından 'Yunus Emre ile Ogeday diskalifiye mi olacak?' sorusu akıllara geldi.

kavga 2

Vitrin


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survivor Yunus Emre Ogeday sosyal medya ele
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