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Tuğba Ekinci'den Sezen Aksu'ya destek! "'Cahil' olan Adem..."

18.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." şarkı sözleri yüzünden tepki çeken 'Minik serçe' lakaplı Sezen Aksu'ya bir destek de Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci paylaşımında "Gel de bunu gerçek cahillere anlat" dedi.

Tuğba Ekinci'den Sezen Aksu'ya destek! "'Cahil' olan Adem..."

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni şarkısında geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözler günlerdir tepki alıyor. Devlet Bahçeli'den Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'e kadar pek çok kişiden gelen yorumlara ise sanat camiasından tepki geliyor.

Aleyna Tilki, Seda Sayan, Mustafa Sandal gibi isimlerinin desteklediği Sezen Aksu ile ilgili bir paylaşım da Tuğba Ekinci'den geldi. Daha önce Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'nın desteğini alan Tuğba Ekinci paylaşımında şunları söyledi:

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"Kutsal kitaplara göre Adem ile Havva'nın yediği elma iyi ve kötü bilgisine sahip olan ağacın meyvesidir. Öncesinde iyi ve kötü ayrımının bilmeyen yani 'cahil' olan Adem ve Havva elmayı ısırıp bilgi sahibi olur. Cehalet biter. Yani şarkıda geçen cahil söz bu duruma referans verir. Gelde bunu gerçek cahillere anlat."


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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
yazıklar olsun Sezen Aksu sana Dinle dalga geçemezsin Rabbim herkesin ne yaptığını görüyor
Allah sizi ıslah etsin yazıklar olsun size sanatçı diyenede yazıklar olsun sanat belli değerlerin aşağılanması değildir o değerlerin saygı bulmasıdır ama sizlerin kendinize saygınız yokki bizim degerlerimize saygı bekleyelim sizden
cahil kelimesi burada kötü anlamda kullanılmış ise adem aleyhisselam Allah ın çok sevdiği kullarından olduğu için Allah da onlara laf söyleyene kızar

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