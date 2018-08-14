Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

Anadolu Efes'te pon pon kız olarak dans eden Tuğba İldiz, İşte Benim Stilim programına da katılmıştı.

İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

1 / 10 İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar... Fenerbahçe taraftarı olan Tuğba İldiz'in son durağı ise Beşiktaş oldu.

2 / 10 İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar... 30 yaşındaki dansçı Beşiktaş Kulübü'nin basketbol maçlarında ponpon kız olarak salona çıkacak.

3 / 10 İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla binlerce kişiye ulaşan Tuğba İldiz'in 100 bin takipçisi bulunuyor.

4 / 10 İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar... Ajda Pekkan'ın da sahnelerinde dansçı olarak boy gösteren Tuğba İldiz, İşte Benim Stilim adlı yarışmadaki performansıyla da gündem olmuştu.

5 / 10 İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar... Tuğba İldiz'in Instagram hesabındaki profil bilgilerinde "Beşiktaş Kartal Kızları" ifadesi dikkat çekti. (CNN TÜRK)

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9 / 10 İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...