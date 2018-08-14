SPOR

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

Efes Kızı olarak tanınan Tuğba İldiz, dans yeteneğini artık Beşiktaş için sergileyecek.

Anadolu Efes'te pon pon kız olarak dans eden Tuğba İldiz, İşte Benim Stilim programına da katılmıştı.

İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

1 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
Fenerbahçe taraftarı olan Tuğba İldiz'in son durağı ise Beşiktaş oldu.
2 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
30 yaşındaki dansçı Beşiktaş Kulübü'nin basketbol maçlarında ponpon kız olarak salona çıkacak.
3 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla binlerce kişiye ulaşan Tuğba İldiz'in 100 bin takipçisi bulunuyor.
4 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
Ajda Pekkan'ın da sahnelerinde dansçı olarak boy gösteren Tuğba İldiz, İşte Benim Stilim adlı yarışmadaki performansıyla da gündem olmuştu.
5 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
Tuğba İldiz'in Instagram hesabındaki profil bilgilerinde "Beşiktaş Kartal Kızları" ifadesi dikkat çekti. (CNN TÜRK)
6 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
7 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
8 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
9 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
10 / 10

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...

İldiz'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Basketbol Tuğba İldiz anadolu efes

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Liverpool Mohamed Salah'ı polise ihbar etti

Liverpool Mohamed Salah'ı polise ihbar etti

Ricardo Quaresma Sporting Lizbon'a gidiyor

Ricardo Quaresma Sporting Lizbon'a gidiyor

Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybetti

Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybetti

İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı ligden çekilme kararı aldı

İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı ligden çekilme kararı aldı

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.