YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Tuğba Kuruyemiş, şubat ayında antepfıstığını tanıtacak

Tuğba Kuruyemiş, şubat ayında antepfıstığını tanıtacak

28.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki 93 mağazası ile kuruyemiş sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Tuğba Kuruyemiş, pandemi sürecinde üreticiye destek olmak amacıyla ürün tanıtım günleri düzenlemeye başladı.

Türkiye’deki 93 mağazası ile kuruyemiş sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Tuğba Kuruyemiş, pandemi sürecinde üreticiye destek olmak amacıyla ürün tanıtım günleri düzenlemeye başladı. Firma tarafından yıl boyu devam eden incir tanıtımının yanında ülkenin diğer ürünleri için de özel tanıtım günleri yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda Şubat ayının ilk iki haftasında antepfıstığı tanıtılacak. Tanıtım günlerinde ürünlerin tadımının yaptırılıp üreticiye destek amacıyla satışların özel tanıtım fiyatlarıyla müşterilere sunulacağı belirtildi.
Dünyanın cenneti konumundaki Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de tanıtılması gerektiğine inandıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Korona virüs ve akabindeki pandemi süreci dünya düzenini önemli ölçüde değiştirdi. Tedbirler kapsamında turizm duraksadı ancak gıdaya olan ihtiyaç ve gıdaya yönelik alım satımlar hiç duraksamadı. Bu da önümüzdeki süreçte bir ülkenin veya bölgenin kalkınıp gelişmesi için tüm değerlerini tanıtmasının ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bu kapsamda Tuğba Kuruyemiş olarak ülkemizin değerlerini tanıtmak için bir dizi programlar yaptık. 01-12 Şubat tarihleri arasında ülkemiz genelindeki 93 mağazamızda antepfıstığını tanıtıp, fıstık üreticilerimize destek olabilmek amacıyla ürünler özel tanıtım fiyatları ile vatandaşlarımıza sunacağız" dedi.
En lezzetlisi Gaziantep’te yetişiyor
Ülkemizde özellikle Gaziantep yöresinde yetiştiği için adını antepfıstığı olarak alan bu eşsiz kuruyemişin lezzetinin yanında şifa kaynağı besin içeriğine sahip olduğunu belirten Tonkul, "Bu yıl 40 yılını kutlayan Tuğba Kuruyemiş olarak milli ve yerli ürünlerimizin daha iyi tanıtılması amaçlıyoruz. Her ne kadar Antep’in adıyla anılsa da Türkiye’nin çeşitli illerinde üretilen bu ürünümüzün en lezzetlisi Gaziantep’te yetişir." diyerek kuruyemiş olarak tüketilmesinin yanında baklava ve lokumdan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan antepfıstığının aynı zamanda sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:27
İkindi
16:10
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Gökçe Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Şehir sağlığı günleri etkinliği yapıldı

Şehir sağlığı günleri etkinliği yapıldı

Aydın’da kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu

Aydın’da kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu

Yeni yılın ilk İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı

Yeni yılın ilk İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı

Yangında ev küle döndü, bir kişi yaralandı

Yangında ev küle döndü, bir kişi yaralandı

ADÜ Devlet Konservatuarı ödüle doymuyor

ADÜ Devlet Konservatuarı ödüle doymuyor

Aydın’da 31 bin kişi iş arıyor

Aydın’da 31 bin kişi iş arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.