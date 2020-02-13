Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye’de değişik illerinde yaklaşık 100’e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş’in geleneksel hale getirdiği ‘Lokum günleri’ 14 Şubat Sevgililer gününde başlıyor. Şubat ayının sonuna kadar devam edecek geleneksel lokum günleri için hazırlanan yaklaşık 100 bin kilogram lokum tezgahlardaki yerini aldı.

Düzenledikleri ‘Lokum günleri’ ile Osmanlı’dan bu yana devam eden yaklaşık 6 asırlık geleneği sürdürdüklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdiresi Meryem Yağmur Uzun, 14-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Lokum günleri’ etkinlikleri kapsamında ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldığını belirtti.

Aydın’da yaklaşık 40 yıl önce kurulan Tuğba Kuruyemiş olarak sadece lokum, şekerleme ve kuruyemiş satışı yapmadıklarını aynı zamanda gelenek ve görenekleri de yaşatmak için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini belirten Uzun, “Milli ürünlerimizi tanıtırken gelenek ve göreneklerimizi de sürdürmeye çalışıyoruz. Tuğba Kuruyemiş olarak İstanbul’dan Ankara’ya Eskişehir’den, İzmir’e, Muğla’dan Bursa’ya kadar ülkenin dört bir yanında şubelerimiz var. 14 Şubat’tan itibaren tüm mağazalarımızda 6 asırlık geleneğimiz lokumu genç nesillere de tanıtmak için ‘Lokum günleri’ etkinliği kapsamında ürünlerimizi yüzde 50 indirimle satıyoruz” diyerek hedeflerinin bu kültürü genç kuşaklara da aktarmak olduğunu söyledi.

“En tatlı hediye”

Türklerin milli tatlıları arasında yer alan ve Türk adı ile anılan lokumun Türk mutfağının en tatlı üyesi ve verilebilecek en güzel hediyelerin başında yer aldığını belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdiresi Meryem Yağmur Uzun, “Türk lokumunun tarihi asırla öncesine dayanır. Osmanlı döneminde saray mutfağının önemli bir parçası olan Türk lokumunun yüzlerce yıllık tarihi bulunuyor. Lokum ilk başlarda ’rahat ul-hulküm’ yani ‘boğazı rahatlatan’ olarak adlandırılırken geçen süre içerisinde ’rahat lokum’ olarak adlandırılmıştır. Ve son olarak modern Türkçe ile birlikte ’lokum’ denmiştir. Anadolu’daki bilinirliği 15. yüzyıldan başlamıştır. 17. yüzyılda ise en popüler zamanlarını yaşamıştır. 18. yüzyıla gelindiğinde ise seyyahlar Avrupa’ya lokumu götürerek ‘Turkish Delight’ olarak tanıtmıştır. Lokum buralarda da popülarite kazanmıştır. Osmanlı’da seri üretim 1777 yılında başlamıştır. Tuğba Kuruyemiş olarak ’Tarihimizin derinliklerinden gelen lezzet’ diyerek en kaliteli lokumları üretip geçmişimize, geleneğimize ve lokumumuza sahip çıkmayı görev ve ödev kabul ederek bu geleneği sürdürüyoruz” diyerek herkesi tüm şubelerinde yer alacak olan stantlardaki lokum günlerine davet etti.

