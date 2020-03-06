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Tuğba’nın kadınları, hemcinsleri için seferber oldu

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye genelinde 90’a yakın şubesi bulunan aynı zamanda bir kadın ismini taşıyan Tuğba Kuruyemiş, kadınlar gününe özel üretim yapıp, indirim başlattı.

Tuğba’nın kadınları, hemcinsleri için seferber oldu

Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye genelinde 90’a yakın şubesi bulunan aynı zamanda bir kadın ismini taşıyan Tuğba Kuruyemiş, kadınlar gününe özel üretim yapıp, indirim başlattı. 9 Mart’a kadar devam edecek kadınlara özel hazırlanan ürünlerde yüzde 62 indirimle satışa başladı.
Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü sadece bir gün olarak değil kadının iş ve sosyal hayattaki yerinin öneminin sürekli hatırlanması bakımdan önemli bulduklarını belirten Tuğba Kuruyemiş’in Halkla İlişkiler Müdiresi Meryem Yağmur Uzun, çalışanlarının yüzde 83’ü bayanlardan oluşan ülkedeki ender işletmelerden biri olarak Kadınlar Günü’ne özel tüm ülke genelinde özel indirime gittiklerini söyledi. Kadınların her zaman fark edilmekten ve önemsenmekten hoşlandığını belirten Uzun, “Fabrikamız çalışanlarının yüzde 83’ünü kadınlar oluşturuyor. İşletme genelinde 663 kadın çalışanımız var. Kadın istihdamına çok önem veren bir firmayız ve bu konuda üstümüze düşeni yapıyoruz. Kadınlar günü dolayısıyla bu yıl özel bir çalışma yaptık. Çikolatalı kuruyemişli drajelerimizde yüzde 60’ın üzerinde indirim yaptık. Sadece kadınlara özel ve 6 Mart’tan 9 Mart’a kadar devam edecek olan bu kampanya kapsamında özel ürettiğimiz tonlarca ürün ülke genelindeki mağazalarımızdaki raflarda yerini aldı” diyerek Tuğba Kuruyemiş olarak kadınlar gününü kadınlara böylesi bir jest ile kutlamak istediklerini söyledi.

Tuğba’nın kadınları, hemcinsleri için seferber oldu

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Merkez
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Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
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Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
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