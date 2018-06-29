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Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 29.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

Podyumların aranan ismi Tuğçe Aral, Dünya Kupası'ndaki en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti.

Fanatik Galatasaraylı manken, Trezeguet'e kıyak geçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

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Ünlü manken Tuğçe Aral, Rusya düzenlenen Dünya Kupası'ndaki yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti.

Ünlü manken Tuğçe Aral, Rusya düzenlenen Dünya Kupası'ndaki yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti.
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Aral'ın yakışıklı olarak nitelendirdiği listede Brezilyalı süperstar Neymar, üst sıralarda yer aldı.

Aral'ın yakışıklı olarak nitelendirdiği listede Brezilyalı süperstar Neymar, üst sıralarda yer aldı.
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Fanatik Galatasaraylı olarak bilinen Aral, Kasımpaşa forması giyen Galatasaray'ın istediği Trezeguet'i de listeye eklemeyi unutmadı.

Fanatik Galatasaraylı olarak bilinen Aral, Kasımpaşa forması giyen Galatasaray'ın istediği Trezeguet'i de listeye eklemeyi unutmadı.
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İşte, Aral'ın yakışıklı ve çirkin olarak nitelendirdiği futbolcuların listesi...

İşte, Aral'ın yakışıklı ve çirkin olarak nitelendirdiği futbolcuların listesi...
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Ünlü manken Tuğçe Aral, fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak verdiği pozla takımına destek vermişti.

Ünlü manken Tuğçe Aral, fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak verdiği pozla takımına destek vermişti.
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Adından sıkça söz ettiren Aral, dişi aslan olarak gönül verdiği takımına ince bir göndermede de bulunarak, “Eğer manken olmasaydım, Galatasaray’a stoper yada forvet olurdum” demişti.

Adından sıkça söz ettiren Aral, dişi aslan olarak gönül verdiği takımına ince bir göndermede de bulunarak, “Eğer manken olmasaydım, Galatasaray’a stoper yada forvet olurdum” demişti.
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Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
8 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
9 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
10 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
11 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
12 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
13 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
14 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
15 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
16 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
17 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
18 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
19 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
20 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
21 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
22 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
23 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
24 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
25 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
26 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
27 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
28 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
29 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
30 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
31 / 32

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Aral neymar trezeguet

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