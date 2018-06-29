Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

1 / 32 Ünlü manken Tuğçe Aral, Rusya düzenlenen Dünya Kupası'ndaki yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti.

2 / 32 Aral'ın yakışıklı olarak nitelendirdiği listede Brezilyalı süperstar Neymar, üst sıralarda yer aldı.

3 / 32 Fanatik Galatasaraylı olarak bilinen Aral, Kasımpaşa forması giyen Galatasaray'ın istediği Trezeguet'i de listeye eklemeyi unutmadı.

4 / 32 İşte, Aral'ın yakışıklı ve çirkin olarak nitelendirdiği futbolcuların listesi...

5 / 32 Ünlü manken Tuğçe Aral, fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak verdiği pozla takımına destek vermişti.