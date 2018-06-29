Fanatik Galatasaraylı manken, Trezeguet'e kıyak geçti
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
1 / 32
Ünlü manken Tuğçe Aral, Rusya düzenlenen Dünya Kupası'ndaki yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti.
2 / 32
Aral'ın yakışıklı olarak nitelendirdiği listede Brezilyalı süperstar Neymar, üst sıralarda yer aldı.
3 / 32
Fanatik Galatasaraylı olarak bilinen Aral, Kasımpaşa forması giyen Galatasaray'ın istediği Trezeguet'i de listeye eklemeyi unutmadı.
4 / 32
İşte, Aral'ın yakışıklı ve çirkin olarak nitelendirdiği futbolcuların listesi...
5 / 32
Ünlü manken Tuğçe Aral, fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak verdiği pozla takımına destek vermişti.
6 / 32
Adından sıkça söz ettiren Aral, dişi aslan olarak gönül verdiği takımına ince bir göndermede de bulunarak, “Eğer manken olmasaydım, Galatasaray’a stoper yada forvet olurdum” demişti.
7 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
8 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
9 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
10 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
11 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
12 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
13 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
14 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
15 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
16 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
17 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
18 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
19 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
20 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
21 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
22 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
23 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
24 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
25 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
26 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
27 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
28 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
29 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
30 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
31 / 32
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum