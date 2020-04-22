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Tuğçe, doğum gününü polis ekipleriyle kutladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğum günü olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğu için doğum günümü kutlayamacağım diye üzüldüğünü öğrendikleri 11 yaşındaki Tuğçe’ye doğum günü sürprizi yaptı.İlçe merkezinde hazırlıklarını yapıp çiçek, Türk bayrağı, kitaplar ve doğum günü pastasıyla 11 yaşındaki Tuğçe Tunç’un Kapaklıca Mahallesindeki evine ekip arabasıyla gittiler.Durali ve Aynur Tunç çiftinin kızları Tuğçe Tunç’un evinin önüne gelip, getirdikleri pastanın mumlarını yakarak doğum günü sürprizi yapan ekipler, annesinin kucağında hiçbir şeyden habersiz Tuğçe’ye sürpriz yapıp şarkı söylediler.

Kütahya’nın Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğum günü olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğu için doğum günümü kutlayamacağım diye üzüldüğünü öğrendikleri 11 yaşındaki Tuğçe’ye doğum günü sürprizi yaptı.
İlçe merkezinde hazırlıklarını yapıp çiçek, Türk bayrağı, kitaplar ve doğum günü pastasıyla 11 yaşındaki Tuğçe Tunç’un Kapaklıca Mahallesindeki evine ekip arabasıyla gittiler.
Durali ve Aynur Tunç çiftinin kızları Tuğçe Tunç’un evinin önüne gelip, getirdikleri pastanın mumlarını yakarak doğum günü sürprizi yapan ekipler, annesinin kucağında hiçbir şeyden habersiz Tuğçe’ye sürpriz yapıp şarkı söylediler. Mutluluk gözyaşları ile pasta üzerindeki mumları üfleyen minik Tuğçe, Türk bayrağı ve kitapları mutluluk gözyaşları içerisinde aldı. Daha sonra polisler ve minik Tuğçe hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.
Kızının çok duygusal olduğunu ve polislerin bu sürprizini mutluluk gözyaşlarıyla karşıladığını belirten Anne Aynur Tunç, ’’Polislerimize teşekkür ediyoruz. Evde kal Türkiye. Çocuğumuzun doğum gününü kutladılar. Hediyeler getirmişler, çok memnun olduk. Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Evde kalın Türkiye’’ dedi.

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