YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. TÜGŞAV şehit oğlunun doğum gününü kutladı

TÜGŞAV şehit oğlunun doğum gününü kutladı

BATMAN HABERLERİ  | 19.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şubesi, terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yusuf Erin’in oğlu Yusuf Cevher’in doğum gününü kutladı.TÜGŞAV, terör örgütü DEAŞ tarafından 1 Mayıs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda bir meslektaşı ile birlikte şehit olan Yusuf Erin’in oğlu Yusuf Cevher’in doğum gününü kutladı.TÜGŞAV Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, şehit polisin oğlunu böyle bir günde yalnız bırakmadıklarını söyledi.

TÜGŞAV şehit oğlunun doğum gününü kutladı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şubesi, terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yusuf Erin’in oğlu Yusuf Cevher’in doğum gününü kutladı.
TÜGŞAV, terör örgütü DEAŞ tarafından 1 Mayıs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda bir meslektaşı ile birlikte şehit olan Yusuf Erin’in oğlu Yusuf Cevher’in doğum gününü kutladı.
TÜGŞAV Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, şehit polisin oğlunu böyle bir günde yalnız bırakmadıklarını söyledi. Pekacar, "Salgının yaşandığı bugünlerde herkes evde babası ile vakit geçirirken, Yusuf Cevher ve onun gibi şehit çocukları, baba özlemini daha çok ve daha acı hissediyorlar. Biz ölmeyelim, daha çok yaşayabilelim diye, bizim için can veren şehitlerimiz, bizlere iki emanet bırakmıştır. Birincisi vatan, ikincisi aileleri. Bu iki emanete sahip çıkmak herkes için hem dini, hem de milli bir görevdir. Bizler TÜGŞAV ailesi olarak, kanımızın son damlasına kadar vatanımıza, son nefesimize kadar da şehitlerimizin ailelerine sahip çıkacağız. Bu kutlu yolculukta yükümüzü hafifleten herkesten Allah razı olsun" dedi.

TÜGŞAV şehit oğlunun doğum gününü kutladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

Gaziantep’te aile hekimleri unutulmadı

Gaziantep’te aile hekimleri unutulmadı

Panik, vatandaşları sokağa döktü

Panik, vatandaşları sokağa döktü

Batman Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:00
Sabah
05:28
Öğle
12:20
İkindi
16:02
Akşam
19:02
Yatsı
20:23

Batman Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Elif Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Ece Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.