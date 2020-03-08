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TÜGVA gençlerle buluşmaya devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 08.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü tarafından işin ehlinden programı kapsamında tarım ve gençlik semineri düzenlendi.TÜGVA Batman il binasında gerçekleşen programa TÜGVA İl temsilcisi Mehmet Onutcu, Gercüş Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ve gençler katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü tarafından işin ehlinden programı kapsamında tarım ve gençlik semineri düzenlendi.
TÜGVA Batman il binasında gerçekleşen programa TÜGVA İl temsilcisi Mehmet Onutcu, Gercüş Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ve gençler katıldı. Burada konuşan Kaplan, bölgede gençlerin daha cesaretli, aktif ve bilinçli bir şekilde, tarım ve hayvancılık yapmaları gerektiğini söyledi. Kaplan, "Bunu yaparken gerekli toprak analizini yapmaları gerekiyor. Gençler kamu kurumlarımızın verdiği eğitimlere katılıp, çiftçilik ve hayvancılık hakkında bilgi sahibi olarak, profesyonel bir şekilde hareket etmelidir. Destek ve teşviklerle gençlerimizin yanındayız. Bu konuda kapılarımız hepsine açıktır" dedi.
Program, soru ve cevapların ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Merkez
Pınarbaşı Eczanesi
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