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TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Ordu 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda konuştu:

17.12.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gelecek nesiller için çalışma odaklı olarak bu gençliğin imanlı, inançlı, önce ahlak ve maneviyat düsturunu benimseyen, Kur'anı bilen, sünneti bilen, Kur'an sünnet çizgisinde bir nesil yetiştirmek için bütün çabamızı ortaya koymalıyız"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Gelecek nesiller için çalışma odaklı olarak bu gençliğin imanlı, inançlı, önce ahlak ve maneviyat düsturunu benimseyen, Kur'anı bilen, sünneti bilen, Kur'an sünnet çizgisinde bir nesil yetiştirmek için bütün çabamızı ortaya koymalıyız." dedi.

Eminoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ordu 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Karadeniz'in incisi Ordu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜGVA olarak 6'ncı yılı geride bıraktıklarını, 7'nci yılın içerisinde olduklarını belirten Eminoğlu, "Bu zaman diliminde Türkiye'nin dört bir tarafında 81 ilde 571 ilçede gençlik çalışmalarını önemseyerek öne alarak tüm gençliğin derdine derman olma noktasında gerçekten bugüne kadar 'Elhamdülillah' diyoruz, çok güzel çalışmalar, birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimizin ortaya koymuş olduğu çok kıymetli çalışmalarla bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonra da hayırlı çalışmalara başta Ordu'muz olmak üzere 81 vilayetimize canla başla ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla, ilk günkü motivasyonla devam edeceğiz."

Eminoğlu, bütün çabalarının inançlı, yerli ve milli, manevi değerlere sahip bir nesil yetişmesi için olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir tarafında ortaokullu çocuklar, liseli ve üniversiteli gençler için birbirinden değerli onlarca, yüzlerce, binlerce faaliyetler ve projelerin bugüne kadar gerçekleştirildiğini anlatan Eminoğlu, "Sadece bu yaz pandemiye rağmen Türkiye'nin dört bir tarafında yaklaşık 50 bine yakın öğrencimizle ortaokul yaz okullarımızı geride bıraktık. İşte 6 haftalık periyotta hem milli, manevi değerleri hem sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle birlikte kendilerini yeni döneme hazırlamış oldular." diye konuştu.

Eminoğlu, aynı şekilde liseli kardeşlerine yönelik başta doğa kampları olmak üzere yine birbirinden çeşitli projelerle, faaliyetlerle gençlere dokunmuş olduklarını kaydetti.

Üniversitelerin 2 yıldır kapalı olduğunu anımsatan Eminoğlu, "Üniversitenin açılmasıyla birlikte bütün kampüslerde, bütün fakültelerde aynı şekilde gençlerimizin yanındayız ve bundan sonra da inşallah yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii ki baktığımızda yeter mi? Yetmez. Çünkü Türkiye genç nüfus açısından da başta dünyada olmak üzere Avrupa'da en ön sıralarda olan bir ülke, 25 milyona yakın genç bir nüfusla." ifadelerini kullandı.

Her ne kadar siyasetin içerisinde direkt olarak bulunmasalar da vakıflar ve dernekler olarak 2023'ün gençler üzerinden ilerleyeceğini aktaran Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmalarında bizzat ifade ediyor. Şu veya bu parti değil, ilk defa oy kullanacak 6 milyonun üzerindeki genç kitlenin Türkiye'nin kaderini, Türkiye'nin geleceğini belirleyeceği altı çizilerek ifade ediliyor. Bu noktada bütün sivil toplum kuruluşları olarak, bütün kurumlar olarak, bütün paydaşlar olarak gençlikle alakalı tabii ki gelecek seçimler değil, gelecek nesiller için çalışma odaklı olarak bu gençliğin imanlı, inançlı, önce ahlak ve maneviyat düsturunu benimseyen, Kur'anı bilen, sünneti bilen, Kur'an sünnet çizgisinde bir nesil yetiştirmek için bütün çabamızı ortaya koymalıyız. Çünkü hiçbirimizin şu kapıdan çıkmaya garantisi yok. Yarınla ilgili hiçbirimizin garantisi yok."

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